Paterno, cade e parte un colpo di fucile. Morto presidente di Libera caccia

È morto in un incidente di caccia, Pasquale Paradiso, presidente 80enne dell’associazione Libera caccia. L'uomo, che era impegnato in una battuta di caccia con un amico, era in aperta campagna a Paterno Calabro, quando è scivolato e nella caduta è partito un colpo dal fucile che stava imbracciando.

Paradiso è stato colpito alla testa dal proiettile. L’amico, resosi conto della gravità delle ferite, ha allertato i soccorsi ma per l’80enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.