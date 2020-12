Seregno: in casa con 2 chili di marijuana: “Lo faccio per dare un futuro ai miei figli”

Un uomo di 44 anni, incensurato e originario della Calabria, è stato arrestato a Seregno per possesso di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri della stazione locale hanno trovato quasi 2 chili di marijuana, 42 grammi di cocaina, 900 euro in contanti raccolti da un elastico, ritenuti provento dell’attività illecita e materiale per il confezionamento delle dosi. Ma i militari hanno posto sotto sequestro anche una doppietta calibro 12, sedici munizioni e la licenza di tiro a volo, il tutto regolarmente detenuto.

Una volta arrivato in caserma, l’uomo avrebbe tentato di giustificare le attività per garantire il futuro dei due figli adolescenti: “Lo faccio per dare un futuro ai miei figli”, avrebbe detto l’uomo all’arrivo in caserma.

Tuttavia sull’arresto del 44enne ci sarebbe l’ombra della ’ndrangheta, dal momento che il cognato è rimasto coinvolto in una maxi operazione contro la ‘ndrangheta.