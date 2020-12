Scioperano i dipendenti di Biomasse Italia: la solidarietà di Voce

“Oggi è previsto lo sciopero indetto dal personale di Biomasse Italia. Evidenzio innanzitutto il senso di responsabilità del personale stesso che, considerata la natura del servizio, ha limitato a sole quattro ore l’astensione dal lavoro. Colgo con particolare preoccupazione le motivazioni che hanno indotto il personale stesso ad adottare questa misura ed in particolare, naturalmente, quelle relative al proprio futuro lavorativo. Nel sottolineare la particolare vicinanza ai lavoratori auspico che questa iniziativa intrapresa dal personale possa essere elemento di confronto costruttivo con la proprietà al fine di salvaguardare posti di lavoro che, in un contesto difficile come il nostro aggravato dalla emergenza sanitaria, sono fondamentali.” Così in una nota il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce che esprime solidarietà ai lavoratori di Biomasse Italia.