Rifiuti: le Rsu di Akrea lanciano appello al sindaco Voce

Le Rsu di Akrea, nell’esprimere i più sinceri auguri di serene festività alla nuova amministrazione comunale, rivolgono al sindaco Vincenzo Voce un accorato appello affinché, in veste di nuovo presidente dell’ATO 3 di Crotone, “voglia imprimere un concreto e risolutivo impulso all’organismo incaricato di governare la filiera dei rifiuti nella nostra provincia”.

“L’operatività dell’ATO è ormai divenuta improcrastinabile, se davvero si vuole porre rimedio all’annoso problema dei rifiuti nella nostra città e nell’intera provincia, in particolare nell’attuale contesto emergenziale”. Scrivono in una nota congiunta Mungari Giovanni, Muscatello Bruno, Vrenna Maurizio, Arcuri Pasquale, Grande Giovanni.

“Il suo funzionamento, infatti, non solo condiziona a valle il processo di smaltimento e di valorizzazione dei rifiuti, ma – si legge nella nota - influisce in modo determinante nel rendere più o meno efficiente lo stesso servizio di raccolta, che gli operatori si sforzano di svolgere con il massimo impegno nonostante le note lacune di mezzi e attrezzature.”

“I lavoratori di Akrea, pertanto, - conclude il comunicato- pur consapevoli delle cause che da anni ritardano la piena operatività dell’ambito territoriale crotonese, ribadiscono la propria fiducia in chi, come il sindaco Voce, ha fatto del tema dell’igiene urbana e dell’efficienza di Akrea la propria bandiera politica.”