Farmabusiness: Tallini contesta le accuse dinanzi ai giudici del Riesame

Domenico Tallini

L’ex presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, travolto dall’inchiesta Farmabusiness (QUI) e finito agli arresti domiciliari, ha “affrontato” ieri i giudici del Tribunale del Riesame.

Tallini - tramite i suoi legali difensori – ha presentato una memoria difensiva finalizzata a mettere in discussione le accuse contenute nell’operazione che lo vede coinvolto.

Nel corso dell’udienza odierna, l’ex presidente del Consiglio ha fatto sapere che non si ricandiderà più. In merito alle contestazioni presentate, per il verdetto si dovrà attendere almeno due giorni.