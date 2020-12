Scontro tra auto e furgone sulla SS 106: un ferito

È di un ferito il bilancio di un brutto incidente avvenuto sulla Strada Statale 106 nel territorio di Strongoli. Lo scontro è avvenuto tra un furgone ed una Alfa 159. L’auto, dopo l’impatto con l’atro mezzo, è andata a schiantarsi contro il guard rail. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dell’automobile, un uomo di Strongoli, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Illesi, invece, gli occupanti del furgone.

Sconosciute al momento le cause dell’incidente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Crotone. Traffico in tilt sulla Statale 106 che è rimasta chiusa per oltre un’ora e mezza.