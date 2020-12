Cosenza. Furti tra i negozi di Corso Mazzini: arrestata 29enne

Una ragazza di 29 anni, P.M., è finita in arresto a Cosenza con l’accusa di furto. A far scattare manette sono stati gli agenti della Squadra Volante del capoluogo bruzio che, nel pomeriggio di ieri, sono stati allertati per una serie di furti avvenuti in due esercizi commerciali ubicati su Corso Mazzini.

Il particolare, un negoziante ha notato la donna mentre era intenta ad eliminare le targhette antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento. Allertata una pattuglia della polizia, che transitava sul posto, la donna è stata inseguita e poi bloccata con tutta la refurtiva riposta all’interno di uno zaino.

P.M., già gravata di precedenti penali specifici, è stata dunque tratta in arresto per furto aggravato e posta a disposizione dell’A.G..

La merce è stata subito riconosciuta e restituita ai negozianti.