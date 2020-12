Covid-19. Il bollettino. Tornano a salire i contagi (+175), tre i decessi

Continua a oscillare la curva dei contagi da coronavirus in Calabria. Dopo i 166 contagi registrati nella giornata di ieri (QUI), il bollettino odierno fa registrare un nuovo piccolo aumento con +175 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Nell'ultima settimana il numero di contagi si è comunque progressivamente abbassato pur presentandosi altalenante. Si abbassa ma non si ferma invece il numero dei decessi: nelle ultime ore si contano altri 3 morti, per un totale di 399 decessi da inizio pandemia.

Il maggior aumento di casi si registra nuovamente nella provincia di Reggio Calabria (+91), seguita dalla provincia di Catanzaro (+58), di Cosenza (+14), di Vibo Valentia (+11) e in ultimo la provincia di Crotone con un solo nuovo caso.





I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 7.372 (+91), e così distribuiti: Casi Attivi 1.920 (97 in reparto; 15 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.799 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 5.452 (5.353 guariti, 99 deceduti)..

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.818 (+58): casi attivi 1.397 (22 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 18 in reparto al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 10 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.344 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.421 (1341 guariti, 80 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 6.410 (+14): casi attivi 4.621 (84 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.789 (1.618 guariti, 171 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.151 (+11): casi attivi 293 (12 ricoverati, 281 in isolamento domiciliare); casi chiusi 858 (833 guariti, 25 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2..28 (+1): casi attivi 737 (37 in reparto; 700 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.291 (1.267 guariti, 24 deceduti).

Altra Regione o stato estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 651.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Quarantasei dei positivi del setting fuori Regione/Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone in quanto ne monitora l'andamento.





ITALIA. IN 24 ORE 14.844 NUOVI POSITIVI E 846 MORTI

Sono 14.844 i nuovi contagi da Covid e 846 i decessi registrati nelle ultime 24 ore su tutto il territorio nazionale. Aumentano dunque i contagi e i decessi rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 1.870.576 le persone (compresi guariti e morti) che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e i morti sono stati 65.857.