Acri, taglio abusivo in area vincolata: sequestrato terreno

Un terreno di circa 20 mila metri quadrati è stato completamente disboscato nonostante ricadesse in una area vincolata. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Acri, che hanno sequestrato l’intera area oramai irriconoscibile e denunciato i responsabili.

La zona, ricadente in località Ordichetto, presentava un bosco di castagni e di altri arbusti e vegetazioni tipiche della macchia mediterranea. Oltre al taglio, sono stati rimossi anche i ceppi degli alberi, tramite una sommaria movimentazione del terreno.

Questa operazione, per la quale non vi era alcuna autorizzazione, ha radicalmente cambiato l’aspetto e l’assetto idrogeologico del terreno, e sarebbe stata effettuata per favorire l’insediamento di un allevamento di suino nero, quindi al pascolo.

I Carabinieri hanno quindi sequestrato l’intero terreno, provvedendo a denunciare i committenti dei lavori ed il proprietario della ditta, che avrebbe usufruito illecitamente di un fondo pubblico garantito dalla Regione.