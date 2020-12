Reggio Calabria, controlli a tappeto nel Rione Marconi: numerose denunce, due arresti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Vasta operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, impegnati sin dalle prime ore del mattino in un’operazione finalizzata alla ricerca di armi e stupefacenti. Impegnati ben 150 militari assieme allo squadrone eliportato dei Cacciatori di Calabria, delle unità cinofile e della sorveglianza aerea dell’8° elinucleo di Vibo Valentia.

Complessivamente, sono state individuate 300 persone ed oltre 50 veicoli, dodici dei quali finiti sotto sequestro. Due gli arresti, una coppia già nota alle forze dell’ordine, che alla vista dei militari si sarebbe affrettata a gettare uno zainetto dalla finestra.

Recuperato, i Carabinieri hanno rivenuto al suo interno circa 200 grammi di stupefacente. A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rivenuti ulteriori 500 grammi di marijuana, assieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Occultati anche duemila euro in contanti, verosimilmente frutto delle attività illecite.



I due sono stati arrestati non solo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per furto di energia elettrica e resistenza a pubblico ufficiale.