Reggio Calabria, la prefettura intensifica i controlli

Concordate le iniziative per verificare il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento per evitare la diffusione del coronavirus nel periodo natalizio. Lo rende noto la Prefettura di Reggio Calabria, che ha disposto una serie di nuovi controlli e monitoraggi per il periodo delle festività.

Verrà intensificata la presenza delle forze di Polizia nelle strade, al fine di evitare assembramenti sopratutto all’esterno delle attività commerciali. Controlli mirati per verificare il corretto uso dei dispositivi di protezione.

Osservato speciale il Rione Marconi, dove è stata predisposta una maggiore presenza fisica di forze di Polizia. Garantiti inoltre i servizi straordinari di raccolta rifiuti, così come confermato dall’assessore all’ambiente Brunetti.