Lamezia, conclusa visita di Bonafede: “Lo Stato in Calabria c’è”

Si è conclusa nella tarda mattinata di oggi la visita del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, all’aula bunker di Lamezia Terme, dove si terrà il maxi processo a seguito dell’operazione Rinascita Scott.

“Il governo porta avanti contro le mafie una lotta senza tregua e questa aula bunker è un segnale di presenza dello Stato in Calabria. Perché deve essere chiaro che i processi più impegnativi, come i processi di ‘ndrangheta, sono processi che si celebrano in questa terra, qui in Calabria” ha dichiarato Bonafede al termine della sua visita, parlando di “un segnale di efficienza” ma anche di “vicinanza”.

L’aula ha una capienza di 947 posti, ed è stata realizzata in circa 5 mesi con un investimento da parte del Ministero della Giustizia di poco meno di 5 milioni di euro. Presenti al sopralluogo anche il Presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, il procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, ed il presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso.