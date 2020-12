Cassano, tamponi gratuiti per gli studenti che tornano in paese

Gianni Papasso

In vista delle festività il primo cittadino di Cassano Allo Ionio, Gianni Papasso, ha imposto una serie di misure più stringenti per chi arriva in paese, specialmente i soggetti residenti fuori regione.

Una nuova ordinanza sindacale, che si rifà alle disposizioni espresse nei decreti a livello nazionale, prevede l’obbligo di segnalare il proprio arrivo agli organi preposti, dichiarando la città dalla quale si arriva o lo stato nel quale si è soggiornato, assieme ai motivi dello spostamento e del soggiorno, nonché l’indirizzo dove si soggiornerà.

Sarà obbligatorio aver effettuato un tampone nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel comune, e bisognerà presentare un certificato che comprovi il buono stato di salute. Per chi fosse impossibilitato, è predisposto l’isolamento fiduciario sino alla realizzazione del tampone antigienico o molecolare.

Questo sarà erogato gratuitamente a tutti gli studenti che faranno ritorno in paese per le festività natalizie, ed i costi saranno sostenuti interamente dal Comune.