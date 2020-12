Dattilografia, l’amministrazione di Frascineto organizza un corso online

“In un momento storico così delicato, come quello che stiamo vivendo, unitamente alla scuola di formazione mettiamo a disposizione per i cittadini di Frascineto e non solo, la possibilità di ottenere l’attestazione per una opportunità per avere più occasioni sul mercato del lavoro”. Lo afferma il sindaco Angelo Catapano, annunciando il via alle iscrizioni per partecipare ad un corso di dattilografia.

Il corso, riconosciuto a livello professionale e qualificante, viene promosso dall’amministrazione comunale ed erogato dalla Scuola di Formazione Continua tramite un’apposita convenzione. Si svolgerà interamente in modalità e-learning, quindi online.