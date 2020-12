Crotone. Il sindaco Voce incontra AQR: nel 2021 200 nuovi posti di lavoro

Duecento nuovi posti di lavoro entro il 2021. È emerso nel corso dell’incontro tra il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, con Felice Saladini, Francesco Esposito e Renato Praticó, rispettivamente presidente, direttore generale e responsabile delle attività sull’area di Crotone del gruppo Aqr, leader delle vendite multicanale.

In oggetto un piano di sviluppo occupazionale per aumentare la presenza di AQR nella città dove ha già una sede che occupa quattrocento lavoratori. E’ stata raggiunta una intesa che prevede per il prossimo anno di aumentare il numero di collaboratori a seicento unità: “Il 2021 per noi è un anno di grandi investimenti- ha dichiarato Felice Saladini - Con lo sviluppo della nostra piattaforma digitale Meglioquesto.it vogliamo aiutare i territori e le aziende italiane a crescere economicamente sviluppando il rapporto con i propri clienti grazie alle tecnologie digitali”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Vincenzo Voce che ha annunciato l’apertura di un tavolo di confronto con l’azienda: “L’anno che si sta per chiudere non è stato dei più facili per il nostro territorio. Il compito della politica è quello di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Creare sviluppo attraverso il lavoro è una priorità assoluta. L’intesa raggiunta con AQR è un segno tangibile di questo impegno e il risultato mi riempie di soddisfazione”.

“Lo sviluppo del portale meglioquesto.it e dell’incremento occupazionale che ne comporta coinvolgerà anche questa città- ha aggiunto Saladini- i lavoratori di questo territorio hanno sempre dato grande forza ai nostri progetti con la loro professionalità e competenza e contiamo su di loro anche in questa nuova fase”.