Cosenza. Agenti Polizia consegnato 100 pacchi di generi alimentari

Gli agenti della Polizia di Stato di Cosenza ha consegnato oltre cento pacchi contenenti generi alimentari alla parrocchia di San Francesco d'Assisi nel centro storico di Cosenza e alla mensa dei poveri presso la Curia arcivescovile.

Dopo una raccolta fondi in Questura, gli agenti hanno acquistato alimenti da destinare alle famiglie cosentine che in questo momento stanno avendo più difficoltà.

Gli alimenti, principalmente olio d'oliva, pasta, legumi in scatola, omogeneizzati e biscotti per bambini, sono stato suddivisi tra le due parrocchie del centro storico cittadino, impegnate nel sociale e in aiuto ai più bisognosi.