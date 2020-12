Era nell’aria da tempo e ieri sera il presidente della Reggina 1914, Luca Gallo, ha esonerato il mister Domenico Toscano. L’allenatore è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta in casa contro il Venezia. La squadra è momentaneamente affidata a Gianluca Falsini, allenatore della Primavera.

La società ha voluto ringraziare Toscano per “la storica cavalcata dalla Serie C alla B e un augurio per i migliori successi professionali”.