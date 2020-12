Lamezia, perde il controllo dell’auto e si ribalta. Illese conducente e nipote

Incidente stradale a Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata fuori strada. È successo in via Martiri di Nassirya dove sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.

A bordo della vettura la conducente e sua nipote, sono rimaste illese. Le donne sono state aiutate dai vigili del fuoco ad abbandonare l'abitacolo e affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. L’intervento dei vigili del fuoco è valso per la messa in sicurezza del sito e della vettura.