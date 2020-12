Covid, al via il drive in per i tamponi nel comune di Drapia

Al via il drive in per i tampini nel comune di Drapia. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di avviare una collaborazione con la sezione vibonese della Croce rossa per effettuare tampini rapidi per coloro che hanno dichiarato di aver avuto contatti con persone positive.

I controlli verranno effettuati domani, martedì 15 dicembre in località “isolotto” di Brattirò. L’amministrazione invita i cittadina a recarsi con il proprio mezzo e da soli, evitando di creare intralcio al traffico. I casi di persone anziane o impossibilitate a muoversi il personale farà il test con una visita domiciliare. La campagna è gratuita e volontaria e conta 80 test.