"Caro Sindaco, per il 2021 vorrei che Crotone”, al via iniziativa associazioni

Si chiama "Caro Sindaco, per il 2021 vorrei che Crotone" l’iniziativa lanciata dalle associazioni FenImprese Crotone, Diversi Ma Uguali KR e Sottosopra per Save The Children, per abbellire e decorare un albero di Natale che verrà donato e quindi posizionato nell'androne del palazzo comunale di Crotone.

Quest'anno, a causa della pandemia, le occasioni di confronto sono state davvero poche per gli studenti crotonesi. Con la didattica a distanza é stato necessario rimodulare in toto la formula educativa, le relazioni fra studenti e docenti sono divenute asettiche. Per questo le associazioni promotrici hanno pensato di coinvolgere i bambini e i ragazzi delle scuole cittadine in un'iniziativa che dia loro speranza per il futuro: potranno scrivere al Sindaco della città di Crotone per esprimere i propri desideri per l'anno che verrà.

Sarà l'Albero della Speranza e i giovani crotonesi potranno inviare una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. inoltrando i loro elaborati, che verranno stampati e appesi sull'albero, proprio all'ingresso della casa comunale, affinché siano ben visibili dal sindaco, dai componenti della giunta e del consiglio, in modo che tutti si sentano responsabili di fronte alle speranze dei giovani crotonesi.

Gli elaborati potranno essere realizzati sotto forma di lettere, disegni, messaggi simbolici; tutti potranno esprimersi nella maniera che riterranno più idonea. E' una iniziativa che il sindaco e tutta la Giunta accolgono con piacere.