Strongoli, i lavoratori della centrale Biomasse incrociano le braccia

I lavoratori della centrale Biomasse Italia di Strongoli incrociano le braccia. Il 16 dicembre tutto il personale in forza alla struttura sciopererà per le prime 4 ore di lavoro. L’iniziativa, come scrive la Filctem Cgil Calabria, “si inserisce all’interno di un percorso di forte conflitto sindacale e di straordinaria mobilitazione che prevedrà ulteriori giornate di sciopero da programmare nei mesi di gennaio e febbraio 2021 e comunque fino a quando non saranno date le risposte ai temi e alle criticità sollevate”.

Durante la mattinata si terrà inoltre un sit-in nelle adiacenze della Centrale di Strongoli a partire dalle 8 e fino alle 12. All’origine della protesta ci sono il rispetto del contratto nazionale collettivo del settore elettrico, le assunzioni e la sicurezza sui luoghi di lavoro.