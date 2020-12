Regionali. Tesoro Calabria e Tansi in campo: domani presentazione liste e candidato

Carlo Tansi

Il movimento “Tesoro Calabria”, guidato dal suo leader Carlo Tansi, scende ufficialmente in campo per le prossime elezioni reginali, fissate per il 14 febbraio 2021.

Lo stesso Tansi, con un post su Facebook, annuncia l’imminente presentazione delle liste ai calabresi.

“Martedì 15 dicembre presenteremo il nostro candidato a presidente della Calabria e i 72 candidati delle tre liste sotto il suo sostegno”. Scrive il leader del movimento “Tesoro Calabria” sul suo profilo social.

Tempi più rapidi nell’individuazione dei nomi da candidare anche per un motivo pratico: per poter partecipare è necessario raccogliere 9mila firme.

Nel post di Tansi non manca la “frecciatina” agli avversari: “Con il suo inquietante commissario Graziano il Pd avrà già stretto accordi con gli esponenti della destra del PUT (Partito Unico della Torta) per avere una bella fetta di torta nella prossima legislatura regionale. Mentre i dignitosi attivisti dei 5 Stelle hanno capito tutto il giochetto e rumoreggiano sempre più forte per far saltare questa ignobile farsa”.