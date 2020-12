Didattica a distanza per l’intera classe di una scuola media di Catanzaro. La dirigente dell’istituto comprensivo, a seguito della positività al coronavirus di un ragazzo, ha deciso di sospendere la didattica in presenza. La decisione è stata assunta dopo un colloqui con l’Asp di Catanzaro. Tutte le altre classi proseguiranno le attività in presenza e l’orario di entrata sarà diversificato.