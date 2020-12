Covid: ancora contagi (+228), 107 i decessi in una settimana

Aumentano ancora i casi di coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati registrai 228 nuovi positivi che portano il totale a quota 19.796. La provincia in cui sono stati riscontrati più test positivi è quella di Cosenza (+112), seguono poi Reggio Calabria (+75), Vibo Valentia (+19), Crotone (+15) e Catanzaro (+7). (QUI il bollettino di ieri)

Sono invece otto i decessi, per un computo che arriva a 392. Così nell’ultima settimana le persone decedute per o con il coronavirus sono state 107. Un bilancio duro che tuttavia registra l’aumento delle persone guarite (+187) e il calo dei ricoveri in reparto (-13). Aumentano invece i ricoveri in terapia intensiva (+1) e le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e si trovano in isolamento domiciliare. Le persone testate nelle ultime 24 ore sono state 2.061 a fronte di 2.179 test effettuati e processati.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino, dove sono stati registrati 75 nuovi casi, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus è 7.190. Attualmente i casi attivi sono 1.974, di cui 98 persone ricoverate in reparto a Reggio Calabria, 12 nel presidio di Gioia Tauro (-4); 10 in terapia intensiva (+2) e 1.854 persone in isolamento domiciliare (+68). I casi chiusi sono 5.216, di cui 5.119 persone guarite (+8) e 97 decessi (+1).

Nel cosentino, dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.370 e in 24 ore i nuovi casi sono 112. Attualmente i casi attivi sono 4.718, di cui 88 ricoveri in reparto nell’ospedale di Cosenza, 13 nel presidio di Rossano, 20 nella struttura di Cetraro, 9 nell’ospedale da campo (-4); 10 i ricoveri in terapia intensiva (-2); 4.578 le persone in isolamento domiciliare (+76). I casi chiusi sono invece 1.652, di cui 1.485 persone guarite (+38) e 167 decessi (+5).

Nel catanzarese, in 24 sono state registrati 7 nuovi positivi, e il computo totale dei casi è di 2.743. Attualmente i casi attivi sono 1.386, di cui 25 persone ricoverate in reparto all’ospedale di Catanzaro, 15 nel presidio di Lamezia Terme, 11 al Mater Domini; 3 in terapia intensiva (+1); 1.332 le persone in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 1.357, di cui 1.277 persone guarite (+2) e 80 decessi.

Nel crotonese, nelle ultime 24 ore i test positivi sono stati 15, ma dall’inizio della pandemia il totale dei casi è 1.970. Attualmente i casi attivi sono 825, di cui 36 ricoveri in ospedale (-1); 789 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 1.145, di cui 1.122 persone guarite (+15) e 23 decessi (+1).

Nel territorio vibonese i nuovi casi sono 19, per un totale di 1.119. Attualmente i casi attivi sono 279, di cui 12 persone ricoverate (-3), 267 in isolamento domiciliare (-103). I casi chiusi sono 840, di cui 815 persone guarite (+124) e 25 decessi (+1).

Per quanto riguarda il dato dei pazienti di altre regioni o stato estero, attualmente i casi attivi sono 200 e sono tutti in isolamento. I casi chiusi sono 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 749.

ITALIA. 17.938 NUOVI CASI E 484 DECESSI

Scende il numero dei decessi in Italia, nelle ultime 24 ore sono decedute 484 persone con o per il coronavirus, per un totale di 64.520 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.938 nuovi positivi, per 1.843.712 persone che dall’inizio della pandemia hanno contratto il Sars-CoV-2. Le persone guarite o dimesse sono 1.093.161 complessivamente e nelle ultime 24 ore sono state 16.270. Dati emersi anche grazie ai test effettuati, 152.697 tamponi effettuati e processati, 43.742 in meno rispetto a ieri.

Diminuisce ancora la pressione sul sistema sanitario. Il totale delle persone ricoverate in reparto sono 27.735 (-331), mentre i malati più gravi ricoverati in terapia intensiva sono 3.158 (-41).

I CASI REGIONE PER REGIONE

È il Veneto la regione che registra più contagi (+4.092), seguono Lombardia (+2.335), l’Emilia-Romagna (+1.940), il Lazio (+1.339). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione. Lombardia 443.662: (+2.335 casi); Veneto 190.641: (+4.092); Piemonte 185.538: (+1.011 casi); Campania 173.965: (+1.219 casi); Emilia-Romagna 144.756: (+1.940 casi); Lazio 139.676: (+1.339 casi); Toscana 112.344: (+673 casi); Sicilia 78.190: (+808 casi); Puglia 72.972: (+1.175 casi); Liguria 55.618: (+331 casi); Friuli-Venezia Giulia 40.089: (+573 casi); Marche 34.798: (+481 casi); Abruzzo 32.084: (+344 casi); P. A. Bolzano 26.784: (+251 casi); Umbria 26.190: (+145 casi); Sardegna 26.278: (+633 casi); P. A. Trento 18.355: (+157 casi); Basilicata 9.425: (+50 casi); Valle d’Aosta 6.871: (+34 casi); Molise 5.681: (+119 casi).

(ultimo aggiornamento 17:50)