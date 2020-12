Covid, l’Aeronautica trasferisce paziente critico al Mater Domini di Catanzaro

Un cinquantaseienne affetto da coronavirus ed in gravi condizioni è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale San Pio di Pietralcina di Vasto al Mater Domini di Catanzaro grazie ad un volo effettuato dall’Aeronautica Militare nella serata di ieri, 12 dicembre.



Il trasferimento è stato richiesto in via d’urgenza dalla Prefettura di Chieti, viste le condizioni di salute dell’uomo. L’Aeronautica, che dispone di 73 mezzi aerei adatti al trasporto ed al biocontenimento dislocati in tutto il paese ed al servizio della collettività, ha risposto immediatamente all’appello garantendo il trasporto grazie ad un C-130J della 46^ Brigata Aerea partito dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico.

Il volo è partito alle 20.50 da Pescara ed è atterrato dopo poco meno di un’ora a Lamezia Terme, in piena sicurezza. Il soggetto è stato dunque trasferito per le dovute cure presso la struttura ospedaliera.