Lamezia, sacerdote positivo al Covid. Chiesa chiusa in via precauzionale

È stata chiusa al culto la chiesa di San Domenico a Lamezia Terme. La chiusura, in via precauzionale, è stata decisa a seguito della positività al coronavirus di un sacerdote, dopo che l’uomo si è sottoposto a un primo tampone.

L’altro parroco, in attesa di sottoporsi al tampone, ha deciso di mettersi in isolamento. Questo ha comportato la chiusura della parrocchia per effettuare tutti i controlli del caso e poter riaprire al culto la chiesa nella massima sicurezza.