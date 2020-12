Rende: Tar accoglie ricorsi e ordina riapertura scuole

Ha accolto i ricorsi presentati da diversi gruppi di genitori, il primo assistito dall’avvocato Paolo Perrone, il secondo dall’avvocato Achille Morcavallo il Tar Calabria. Gli alunni quindi ritorneranno sui banchi di scuola.

Il Tribunale amministrativo ha infatti annullato l’ordinanza del sindaco di Rende, Marcello Manna, con la quale era stata disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di Primo grado, sia pubbliche che private dal 9 dicembre 2020 al 22 dicembre 2020.

Per i giudici amministrativi, l’ordinanza del primo cittadino di Rende non terrebbe conto delle disposizioni del Dpcm dello scorso 3 dicembre e del Ministero dell’Istruzione che sottolineano la necessità dello svolgimento delle lezioni in presenza in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia.