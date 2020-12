Villapiana, il centro sportivo polifunzionale si doterà di una piscina al coperto

Un congruo investimento garantirà l’ammodernamento del Centro Sportivo Polifunzionale di Villapiana, che si doterà così di una piscina al coperto. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale, che nei prossimi mesi riceverà un finanziamento regionale di 516 mila euro.

“Il progetto definitivo riguarda l’esecuzione di una serie coordinata di interventi mirati alla messa in sicurezza degli edifici ed interventi di riqualificazione degli stessi, in relazione sia all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche, sia all’efficientamento energetico, al miglioramento degli spazi per la didattica e di servizi accessori e alla realizzazione di infrastrutture per lo sport” dichiara il sindaco Paolo Montalti.

L’intento dell’amministrazione è quello di offrire sempre più servizi alla comunità, per favorire il benessere individuale e collettivo attraverso lo sport.