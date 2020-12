Saracena, l’amministrazione vara un bando a fondo perduto per nuove imprese

Renzo Russo

“Incentivare l'intrapresa privata, stimolando la nascita di nuove attività imprenditoriali”. È quanto si prefigge di fare l’amministrazione comunale di Saracena, che ha avviato un nuovo bando comunale garantendo un fondo di 10 mila euro per l’avvio di nuove attività.

“Crediamo che stimolare la voglia di imprenditorialità sul territorio sia fondamentale per una reale ripartenza della nostra comunità” ha affermato il primo cittadino, Renzo Russo. “Scegliere di rimanere, per i giovani che hanno voglia di investire sul territorio e le proprie capacità, consolidare l'appartenenza di quanti hanno voglia di scommettere sulla comunità e le sue potenzialità, riteniamo sia una visione da sostenere e motivare, anche con un piccolo contributo economico che impegna l'ente a scommettere insieme a coloro che decideranno di creare nuova economia ed occasioni di crescita per Saracena”.

Chi vorrà aprire un’attività nel corso del prossimo anno potrà quindi partecipare al bando, che scadrà il prossimo 8 gennaio, e fare domanda per avere un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 2000 euro.