Covid e carceri, dalla Regione fondi per la tutela di personale e detenuti

“L’avanzata del Covid-19 non ha risparmiato nessuno, specie negli ultimi mesi. Il virus, nonostante le precauzioni, è entrato anche negli istituti di pena, ponendo in serio pericolo l’incolumità dei detenuti come degli operatori carcerari, esposti al rischio del contagio. Da qui la necessità di misure di contrasto alla pandemia”. È quanto dichiara l’assessore al welfare Gianluca Gallo, che ha dato il via ad una serie di iniziative per tutelare chi vive e chi lavora all’interno delle carceri calabresi.

Per contrastare la diffusione del coronavirus negli istituti di pena la Regione ha messo a disposizione 100 mila euro da destinare ad organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e cooperative, al fine di migliorare le condizioni all’interno ed all’esterno delle carceri, nonché “il soddisfacimento dei bisogno primari” in caso di necessità.

Il progetto ha trovato il sostegno del dipartimento Tutela della Salute diretto da Francesco Bevere e del Settore Politiche Sociali guidato da Saverio Cristiano. Entro il 21 dicembre sarà possibile dare il via alle prime iniziative concrete.