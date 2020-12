Mancato rispetto delle norme anti-covid: sanzionate 3 attività a Reggio Calabria

Due sale giochi ed una attività di campi da calcetto erano regolarmente aperti e permettevano il libero accesso agli utenti. Lo hanno scoperto questa mattina gli agenti di Polizia di Reggio Calabria, impegnati da settimane in serrati controlli per verificare e garantire il rispetto delle norme anti-contagio.

Nella fattispecie, nelle due sale giochi, che sarebbero dovute essere chiuse, non venivano rispettate le misure di distanziamento sociale e neppure l’uso dei dispositivi di protezione. Un avventore era tra l’altro soggetto a libertà vigilata, subendo oltre alla sanzione anche una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L’attività sportiva in gruppo, anche queste proibita, veniva invece regolarmente svolta in un campo da calcetto, dove i vari partecipanti sono stati sorpresi dagli agenti mentre giocavano.

Tutte le attività commerciali sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-covid. Il questore di Reggio Calabria, Bruno Megale, ha predisposto ulteriori controlli in vista delle festività natalizie, vista l’emergenza sanitaria ancora in atto.