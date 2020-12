Ancora assembramenti nel cosentino: sanzionati 21 ragazzi e chiuso locale nel giorno dell’Immacolata

Sempre più intensa l’attività di controllo del territorio cosentino da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rogliano, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. Di particolare rilevanza sono stati i controlli svolti nella giornata di martedì 8 dicembre, ricorrenza dell’Immacolata concezione e festa patronale del Comune di Rogliano.

Nella circostanza, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da comuni cittadini, i Militari del Comando Stazione di Rogliano, coadiuvati da quelli di Grimaldi e della Aliquota Radiomobile, sono intervenuti in Via Antonio Guarasci, presso uno dei principali esercizi pubblici della movida roglianese, dove hanno provveduto a sciogliere un cospicuo assembramento di giovani intenti a consumare alcolici nelle relative adiacenze, elevando ben 21 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti avventori, buona parte dei quali privi di dispositivi di protezione individuale e taluni in evidente stato di ebbrezza.

I militari hanno inoltre contestato al locale interessato una sanzione amministrativa per il non corretto svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande da asporto. Per l’attività è stata disposta la chiusura per 5 giorni ed è stata segnalata la condotta del titolare alla Prefettura di Cosenza per i successivi provvedimenti di competenza.

Nella stessa serata, sono state sottoposte ad incisivi controlli anche altre aree del centro urbano di Rogliano, attività che hanno consentito di identificare e controllare nel complesso oltre un centinaio di persone.

In particolare, i Carabinieri della Aliquota Radiomobile e del Comando Stazione di Bianchi hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza un 21enne e un 41enne, entrambi di origine cosentina poiché, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, sono stati trovati rispettivamente in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente rispettivamente del tipo hashish e marijuana, in entrambi i casi detenute per uso personale. Attesa la mancanza di una valida giustificazione circa la propria permanenza nel territorio roglianese, anch’essi sono stati sanzionati ai sensi del D.P.C.M. 03 novembre 2020.

I Carabinieri del Comando Stazione di Grimaldi hanno invece deferito alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza un 31enne incensurato residente a Belsito poiché, sorpreso con alla guida della propria autovettura di grossa cilindrata in evidente stato di ebbrezza alcolica, si rifiutava di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico. Nella stessa circostanza, i Militari hanno effettuato il ritiro della sua patente di guida ed il sequestro dell’autovettura.