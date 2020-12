Bufera al Comune di Lamezia: decadono Sindaco e Consiglio

Una bufera si è abbattuta nelle scorse ore sul Comune di Lamezia che vede decadere il Sindaco e il Consiglio comunale. A stabilirlo è stato il Tar della Calabria che ha accolto parzialmente il ricorso presentato contro il Comune da Silvio Zizza e Massimo Cristiano, entrambi ex candidati a sindaco.

In particolare, il Tar ha annullato il verbale dell'Ufficio elettorale centrale del 5 e 9 dicembre 2019 di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consiglieri comunali.

Secondo i giudici amministrativi sarebbero “illegittime le operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 2, 44, 73 e 78". Dovranno dunque tornare alle urne alcuni cittadini lametini e si dovrà rivotare sia per il primo cittadino che per i rappresentanti in Consiglio Comunale.

Il Tar ha anche disposto che la sentenza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per gli accertamenti di natura penale relativi alla regolarità della consultazione amministrativa.

La prefettura nominerà un Commissario della prefettura che guiderà il Comune fino a nuove elezioni che dovranno tenersi entro 60 giorni dallo scioglimento.