Castrovillari, tampone rapido per i dipendenti comunali

Tutti i dipendenti del Comune di Castrovillari si sono sottoposti ad un tampone rapido per testare l’eventuale positività al coronavirus. Lo rende noto il sindaco Domenico Lo Polito, che ha voluto questa verifica nell’ottica della prevenzione e della tutela della salute di tutti i concittadini.

“È da tempo che siamo impegnati, così come nella prima fase, sulla strada della prevenzione ed a tutela della salute dei cittadini per i quali, come anticipato nelle settimane scorse ed accompagnato nelle comunicazioni di servizio, abbiamo attivato pure la tenda drive-in presso l’area mercatale con la Croce Rossa, la Protezione Civile con le Associazioni ed operatori sanitari per l’effettuazione dei tamponi anche su richiesta dei medici di famiglia e che ha interessato tanti” afferma il primo cittadino, che richiama sempre l’importanza di seguire le misure di sicurezze.

“Questa guerra si sconfigge con comportamenti responsabili e diffusamente partecipati e resi; per questo bisogna difendersi bene ed è con questa consapevolezza che siamo impegnati” conclude Lo Polito.