Cosenza, il Prc manifesta per il rilancio del pubblico

Il Partito di Rifondazione Comunista ha avviato una campagna in tutta Italia per chiedere il rilancio del pubblico in tutti i settori. Nella giornata di domani, 12 dicembre, anche a Cosenza si terrà una manifestazione presso l’ospedale Annunziata, per protestare contro gli “effetti devastanti del ridimensionamento del pubblico sulla vita delle persone”.

Gli esponenti calabresi chiedono “un grande potenziamento della sanità, della scuola, dei trasporti e dei servizi alla persona” usufruendo anche del denaro garantito dal Recovey Fund. Un potenziamento che punti ad invertire una tendenza fatta di “tagli, ridimensionamenti, privatizzazioni, riduzione di personale e stipendi, svilimento delle professionalità, delegittimazione e svalorizzazione del ruolo sociale” degli impiegati del pubblico settore.