Covid. Il bollettino. 158 i nuovi positivi, 6 i decessi

Il bollettino regionale sembra essere sceso ormai al di sotto dei duecento casi al giorno, creando una nuova stabilità riguardo al numero di contagiati. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 158 nuovi positivi in tutta la regione, e si sono registrati altri 6 decessi. Il numero complessivo di Covid19 in Calabria, da inizio pandemia, ha raggiunto oggi quota 19.333.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+77), seguita dalla provincia di Catanzaro (+34), di Reggio Calabria (+32), di Crotone (+10) e di Vibo Valentia (+5). Eseguiti 393.096 tamponi su 379.815 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 6.180 (+77): casi attivi 4.714 (93 in reparto; 13 in reparto al presidio di Rossano e 21 a Cetraro; 9 ricoveri all’ospedale da campo; 12 in terapia intensiva, 4.566 in isolamento domiciliare); 1.466 i casi chiusi (1.306 guariti, 160 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.706 (+34): casi attivi 1.369 (55 in reparto; 1 in terapia intensiva; 1.313 in isolamento domiciliare); 1.337 i casi chiusi (1.257 guariti, 80 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 7.023 (+32), e così distribuiti: casi attivi 1.956 (111 in reparto; 11 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 8 in terapia intensiva; 1.835 in isolamento domiciliare); 5.067 i casi chiusi (4.973 guariti, 94 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.916 (+10) casi attivi 788 (37 in reparto; 751 in isolamento domiciliare); 1.128 i casi chiusi (1.107 guariti, 21 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 1.095 (+5): casi attivi 380 (15 ricoverati, 365 in isolamento domiciliare); 715 i casi chiusi (691 guariti, 24 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 200 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Boom di soggetti che hanno segnalato la loro presenza sul sito istituzionale della Regione, che raggiungono 493 in sole 24 ore.

I CONTAGI IN ITALIA

Lieve diminuizione a livello nazionale, con un incremento di 16.999 casi positivi in tutta Italia e, purtroppo, 887 nuovi decessi. Gli attualmente positivi al coronavirus scendono a 696.527 soggetti. Oltre 1.7 milioni i casi totali.