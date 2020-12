Trebisacce. Dipendenti Consorzio di Bonifica protestano da oltre 24h: senza stipendio da oltre 4 mesi

Da oltre 24 ore è in corso una protesta messa in atto da 20 operai del Consorzio di Bonifica di Trebisacce. Si tratta di padri di famiglia che sono saliti sul tetto della centrale idroelettrica, in contrada Insiti a Corigliano Rossano.

I manifestanti chiedono il pagamento delle mensilità arretrate. «Avevano promesso il pagamento di almeno 4 mensilità –ma nulla, nessun impegno è stato mantenuto», denunciano da ieri i lavoratori.

Sul posto presenti anche i referenti sindacali di Cgil-Cisl e Uil.