Acqua Calabria, rinnovato il rating di legalità

Arriva la riconferma del rating di legalità per la Calabria Acqua Minerale, storica azienda del territorio che si vede dunque rinnovato l’importante riconoscimento con un punteggio di due stelle.

Il rating di legalità è un test effettuato su base volontaria, e quindi su richiesta dell’azienda, per verificare se questa sia in piena regola con tutti gli adempimenti legali. Vengono verificati infatti, tra le altre cose, le norme antimafia ed anticorruzione, ma anche la regolarità dei dipendenti e della loro situazione retributiva, contributiva ed assicurativa, così come la circolazione del contante e le condizioni degli impianti.

Si tratta di un riconoscimento molto importante non solo per l’immagine dell’azienda, che può così dimostrare la sua trasparenza ed affidabilità verso tutta la filiera economica, ma anche per la sua economia, in quanto tale riconoscimento permette la partecipazioni ad appalti nazionali ed a specifiche convenzioni con enti pubblici.

Un ulteriore tassello che contribuisce a dare solidità ad un’azienda nata negli anni sessanta e che, ancora oggi, si dimostra all’avanguardia ed al passo con i tempi.