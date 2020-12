Incertezze sul futuro delle Terme Luigiane: Sindacati chiedono incontro ai Sindaci

“Apprendiamo dai canali social della preoccupazione espressa dai rappresentanti della Società SA.TE.CA., che annunciano la chiusura definitiva degli impianti delle Terme Luigiane. Dalle delibere dei consigli comunali di Acquappesa e Guardia Piemontese, si determinerà una differente gestione degli impianti, che non significa chiusura delle strutture.” A renderlo noto sono Giuseppe Valentino, Segretario Generale FILCAMS CGIL CALABRIA, Umberto Calabrone, Segretario Generale CGIL Cosenza, e Annalisa Assunto, Segretaria Generale FILCAMS CGIL Cosenza

“Quello che più ci preme – aggiungono i sindacalisti - è che, in questa operazione di cambiamento, vengano garantiti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che in questi anni hanno lavorato per far funzionare gli impianti termali e che da questa decisione, il sistema delle Terme Calabresi, il Turismo e tutto l'indotto che attorno ruota si rafforzi. Abbiamo chiesto ai Sindaci dei comuni interessati un confronto di merito su questi temi. “