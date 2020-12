Giovane di Pizzo finisce in ospedale con un profondo taglio sul viso: avviate indagini

I Carabinieri di Pizzo Calabro hanno avviato delle indagini in seguito al ferimento di un 36enne del posto. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia con una profonda ferita da taglio al volto. Prestate le prime cure, il 36enne – apparso in evidente stato di ebrezza – non ha rilasciato dichiarazioni e spiegazioni sul suo ferimento.

I militari napitini hanno dunque avviato delle indagini e visioneranno le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nelle “zone nevralgiche” della città vibonese.