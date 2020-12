Anche a Natale compra locale. Al via la campagna del Polo Net

Anche a Natale compra locale, è lo slogan della campagna di comunicazione promossa dal Polo ambiente e rischi naturali (Polo Net) in collaborazione con la Bper Banca e sotto il patrocinio gratuito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

La campagna, lanciata già a Natale del 2019, quest’anno ha una valenza più forte perché vuole rimarcare non solo il tema ambientale ma soprattutto vuole indirizzare all’acquisto di prodotti ed alla conoscenza delle aziende del territorio. Un gesto eticamente corretto per chi, come i produttori e i commercianti sono rimasti in prima linea, nonostante la pandemia, per assicurare beni primari e continuare a erogare servizi e prodotti.

“Quest’anno i regali - dichiara Luigi Borrelli Presidente del Polo Net - avranno una duplice valenza: saranno un dono per chi li riceve ma soprattutto un modo concreto per supportare i produttori locali ed il commercio in generale, messi a dura prova dalla situazione sanitaria in corso. Vogliamo contribuire a dare un segnale forte, di rispetto per l’economia del territorio e per i negozi di prossimità, lanciando una campagna che ricordi ai calabresi quanto sia importante acquistare dai nostri stessi concittadini. “A Natale compra locale” non è per noi solo uno slogan ma è una rivoluzione etica. Noi del Polo Net vi suggeriamo un regalo che parla del nostro territorio perché fare un regalo a Km zero significa sostenere l’ambiente diminuendo le emissioni di CO2 ma anche e soprattutto in questo periodo scegliere prodotti genuini e finanziare le imprese locali”.