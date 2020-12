Ospedali, odg impegna governo alla riapertura

È stato approvato l’ordine del giorno proposto dal parlamentare Francesco Sapia. Il Governo dovrà quindi provvedere alla riqualificazione dei medi e piccoli ospedali della Calabria, compresi quelli dismessi, con assunzioni di personale e la riapertura di diversi reparti chiusi e riservando a questo scopo, apposite risorse europee destinate al rilancio della sanità in tutta Italia.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Cariati, Filomena Greco. “Siamo consapevoli – prosegue il Primo Cittadino – che la vera forza dirompente di questa importante e storica mobilitazione istituzionale per il re-inserimento del Vittorio Cosentino nella rete ospedaliera regionale risieda nella capacità che da più parti finalmente sta prevalendo di privilegiare le ragioni che uniscono a tutte le eventuali differenze di visione ed azione politica. L’unità senza distinzioni che sta sorreggendo e distinguendo la battaglia per la garanzia del fondamentale diritto alla salute ai cittadini di quest’area della Calabria continua a rappresentare non soltanto un punto di non ritorno ma anche – conclude la Greco – un motivo di orgoglio delle nostre comunità”.

Un altro ordine del giorno approvato è quello relativo alla “possibilità di aumento della qualità e della complessità dei servizi esistenti, in rapporto alle specificità e alle difficoltà territoriali”, come scrive il comitato del presidio popolare dell’ospedale di Cariati che annuncia la prosecuzione della manifestazione per chiedere l’inserimento dell’ospedale Vittorio Cosentino di Cariati nella Rete Ospedaliera Regionale Per Acuti; l’assunzione e stabilizzazione del Personale Sanitario; e il diritto alla salute per la Calabria.