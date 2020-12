Rapina connazionale armato di coltello, 23enne finisce in manette

Ha prima minacciato un connazionale per farsi consegnare del denaro contante e uno smartphone. Poi, dopo una breve colluttazione, è riuscito a impossessarsi del telefono, per scappare all’interno della pineta. È successo a Gizzeria dove, il rapinatore, un 23enne iracheno, è stato arrestato dai militari del Nor di Lamezia Terme.

Il tutto è avvenuto in località “Pesci e Anguille”, dove il giovane, armato con un coltello, avrebbe minacciato il connazionale che, dopo la rapina, ha chiamato il 112. I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato il rapinatore mentre tentava di scappare a piedi sfruttando la copertura dei canneti e della vegetazione lungo la strada SS 18, e lo hanno quindi fermato.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata, per le cure del caso, all’ospedale di Lamezia Terme. L’assalitore è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e portato nel carcere di Catanzaro in attesa di giudizio direttissimo.