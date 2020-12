Incidente sulla strada per Capocolonna, morto centauro di 26 anni

È deceduto il giovane centauro di 26 anni, originario di Isola Capo Rizzuto, rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale che porta a Capocolonna, nei pressi di Salica.

Intorno alle 17.30, il giovane stava percorrendo via Olimpia in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e si è schiantato al suolo.



I primi soccorsi sono stati prestati dagli abitanti della zona che hanno chiamato il 118. Una volta sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure, ma le condizioni del giovane sono risultate gravi. Il ragazzo è infatti deceduto poco dopo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i rilievi del caso.

