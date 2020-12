Incidente sulla strada per Capocolonna, grave un centauro

È in gravi condizioni il centauro rimasto coinvolto in un incidente stradale. Intorno alle 17.30, l’uomo a bordo della sua moto stava percorrendo via Olimpia, in direzione Capocolonna quando, per cause in corso di accertamento è uscito di strada.

L’uomo è stato subito soccorso dagli abitanti della zona che hanno chiamato il 118. Una volta sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure, ma le condizioni dell’uomo sono risultate gravi. È stato quindi trasportato in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i rilievi del caso.

(notizia in aggiornamento)