Covid: 30 positivi in struttura assistenza anziani Catanzaro

Ancora un focolaio in Calabria e ancora in una struttura di riabilitazione e assistenza per anziani. Sono una trentina le persone, tra ospiti e personale della struttura di Catanzaro, a essere risultate positive al Covid. La positività è stata riscontrata a seguito dei controlli anti-covid-19 fatti nella mattinata di ieri.

È quanto fanno sapere i rappresentanti sindacali di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil-Fpl che, proprio per questo motivo, hanno revocato lo sciopero del personale in programma domani dalle 9.00 alle 13.00.