Covid: in Calabria altri 169 positivi. Sette i decessi

Cala ancora la curva dei contagi in Calabria. Nel bollettino di oggi, giovedì 10 dicembre, i nuovi positivi sono 169. I decessi nelle ultime 24 ore sono sette che portano il totale dei pazienti morti per o con il coronavirus a 373. (LEGGI il bollettino di ieri).

L’incremento dei casi è stato registrato in quattro province: Cosenza (+59), Catanzaro (+22), Vibo Valentia (+13), Reggio Calabria (+75). Nessun positivo a Crotone.

Scende il numero dei ricoveri nei reparti Covid calabresi, dove al momento si trovano 370 persone (-4) e sono 24 i pazienti più gravi nelle terapie intensive (-1).

In isolamento domiciliare si trovano invece 9.382, numero che registra un calo di 346 persone. Mentre cresce il numero delle persone guarite che oggi sono 9.026 (+513).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove sono stati registrati 75 nuovi positivi, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state: 3.458. Attualmente i casi attivi sono 2.077, di cui 115 ricoveri nell’ospedale di Reggio Calabria, 11 nel presidio di Gioia Tauro (-1); 10 in terapia intensiva (-1); 1.941 persone in isolamento domiciliare (-260). I casi chiusi sono 4.923, di cui 4.830 guariti (+428), 93 decessi (+2).

Nel cosentino, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 59 nuovi casi, ma dall’inizio della pandemia il totale delle persone è 6.103. Attualmente i casi attivi sono 4.722, di cui 90 persone in reparto nell’ospedale di Cosenza, 11 nel presidio di Rossano e 20 nella struttura di Cetraro, 9 nell’ospedale da campo (-3); 13 in terapia intensiva; 4.579 in isolamento domiciliare(-7). I casi chiusi sono 1.381, di cui 1.224 guariti (+65) e 157 decessi (+4).

Nel catanzarese, dove sono stati registrati 22 nuovi positivi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono: 2.672. Attualmente i casi attivi sono 1.495, di cui 31 ricoveri nel reparto covid dell’ospedale di Catanzaro, 16 nel presidio di Lamezia, 15 al Mater Domini; un ricovero in terapia intensiva; 1.432 persone in isolamento domiciliare (+17). I casi chiusi sono invece 1.177, di cui 1.099 guariti (+7) e 78 decessi.

Nel crotonese dove non c’è nessun nuovo caso, il totale dei contagi è 1.906. Attualmente i casi attivi sono 828, di cui 35 in reparto; 793 in isolamento domiciliare (-57). I casi chiusi sono 1.078, di cui 1.057 guariti (+55) e 21 decessi (+2).

Nel vibonese, che ha registrato 13 nuovi casi, il computo totale dei contagiati è 1.090. Attualmente i cassi attivi sono 454, di cui 17 persone ricoverate, e 437 in isolamento domiciliare (-39). I casi chiusi sono 636, di cui 612 guariti (+51) e 24 decessi (+1).

Per quanto riguarda i casi di contagi di persone provenienti dall’estero o da altra regione, attualmente ci sono 200 casi attivi tutti in isolamento domiciliare, mentre i casi chiusi sono 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Ottanta dei positivi del Setting fuori Regione/ Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'ASP di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 402.

ITALIA. IN 24 ORE 16.999 CONTAGI E 887 DECESSI

Scende ancora la curva in Italia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.999 nuovi casi, che portano il computo totale a 1.787.147. Sono 887 i decessi, per un totale di 62.626 vittime dall’inizio della pandemia. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 1.027.994, mentre sono 30.099 quelle guarite nell’ultimo giorno. Gli attuali positivi sono in totale 696.527, pari a -13.988 rispetto a ieri.

Si allenta ancora la pressione sul sistema sanitario. Sono -565 i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari per un totale di 29.088 ricoverati. Mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.291 in totale, pari a -29 posti letto occupati. In isolamento domiciliare si trovano invece sono 664.148 persone.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È IL Veneto la regione che registra più contagi (+4.097), seguono poi la Lombardia (+2.093), il Lazio (+1.488) e l’Emilia-Romagna (+1.453). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione. Lombardia 435.653: +2.093 casi; Piemonte 181.531: +974 casi; Veneto 177.568 : +4.197 casi; Campania 169.992: +1.198 casi; Emilia-Romagna 139.800: +1.453 casi; Lazio 135.913: +1.488 casi; Toscana 110.440: +517 casi; Sicilia 75.367 : +1.059 casi; Puglia 68.506 : +1.332 casi; Liguria 54.684 : +320 casi; Friuli-Venezia Giulia 37.789: +672 casi; Marche 33.383: +323 casi; Abruzzo 31.201: +227 casi; P. A. Bolzano 26.031: +244 casi; Umbria 25.615: +182 casi; Sardegna 25.279: +248 casi; P. A. Trento 17.816: +217 casi; Basilicata 9.186: +46 casi; Valle d’Aosta 6.801: +18 casi; Molise 5.417: +22 casi.

(ultimo aggiornamento 18:39)