La Corte dei Conti “promuove” la Regione. Talarico: “Soddisfatto, risultati positivi”

Francesco Talarico

Si dice più che soddisfatto l’assessore regionale al bilancio Franco Talarico, che oggi incassa una serie di approvazioni da parte della Corte dei Conti, che ha promosso il bilancio, il documento di economia e finanza regionale ed ha “parificato” il rendiconto del 2019.

“Sono due traguardi fondamentali che porteranno a un utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici e a una regolarità dell’azione amministrativa” afferma Talarico, che ribadisce come questi pareri certifichino una riduzione delle criticità ed una maggiore efficienza della Regione.

L’assessore infine ha commentato positivamente le azioni intraprese, affermando che “è emerso, con evidenza deflagrante, che il vero problema è la sanità”, che si trova in una condizione ben peggiore dell’economia regionale. Anche per questo motivo, lo stesso ha ribadito la necessità di una collaborazione con il commissario Guido Longo, al fine di “raggiungere il tanto atteso risanamento finanziario” anche in campo sanitario.