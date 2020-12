Covid, Sprilì: “Ci sono presupposti per passare in zona gialla”

Nino Spirlì

I presupposti per entrare in zona gialla ci sono. Almeno per il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che nel corso di una video diretta sulla sua pagina Facebook ha annunciato il possibile passaggio da zona arancione a gialla. Per Spirlì, infatti, “Ci sono tutti i presupposti per passare in zona gialla, dobbiamo aspettare la decisione del Ministero. Speriamo che il governo prenda in carico i dati che gli abbiamo inviato e che ci hanno permesso di allinearci finalmente al resto d’Italia”.

Il presidente facente funzioni si augura quindi che “i dati che abbiamo inviato ieri al ministero della Salute ci consentiranno di fare un salto di qualità”. Ma per Spirlì la cosa importante è “riuscire a rimanere persone di buon senso che non si abbandoneranno ad eccessi. Non vuol dire che sarà finita, potremo respirare più tranquillamente, ma il virus continuerà a circolare”.

Ha quindi invitato i calabresi a evitare assembramenti, a mantenere le distanze e usare le mascherine anche con i congiunti, perché a “gennaio avremo comunque una prevedibile terza ondata”.