Controlli anti-covid a Gioia Tauro, 5 denunciati nel fine settimana

Aumentati i controlli dei Carabinieri nel territorio di Gioia Tauro, volti principalmente alla prevenzione ed al rispetto delle normative anti-covid. Nel corso dell’ultimo fine settimana, sono state identificati 176 soggetti e controllati 106 mezzi. Emesse 13 sanzioni stradali e 5 denunce, e sequestrarci 8 grammi di cocaina e circa 18 mila euro in contanti, a seguito di condotte criminali emerse nel corso dei controlli.

Nella fattispecie, due uomini sono stati individuati in orario notturno a Gioia Tauro, e fermati per un controllo si sono da subito mostrati nervosi. Uno dei due, straniero, era sprovvisto di documenti di identità, rendendo così necessario un ulteriore controllo presso il suo domicilio. Lì i militari sono stati accolti dalla moglie dell’uomo, anche lei molto nervosa e frenetica, ed hanno deciso quindi di effettuare una perquisizione dell’abitazione, al termine della quale sono stati rinvenuti 8 grammi di cocaina e circa 18 mila euro in contanti. I coniugi sono stati quindi denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Altro caso a San Ferdinando, dove un’altra coppia, un uomo di Melicucco ed una donna straniera, è stata denunciata per ricettazione in concorso. Questi infatti utilizzavano regolarmente un cellulare risultato rubato ad un altro soggetto straniero del posto, che aveva denunciato l’accaduto.

Infine, a Laureana di Borrello, un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre urinava sul muro della Stazione dei Carabinieri. Il soggetto è stato quindi fermato a denunciato per vilipendio delle Forze Armate e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, oltre che per la mancanza di mascherina.